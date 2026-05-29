Maroon 5 regresa a México: fechas, sedes y cuándo será la preventa de boletos para sus conciertos

MILENIO

Maroon 5 regresará a México este 2026, casi un año después de que inauguraron la Arena Guadalajara con un show completamente en vivo.

Sin embargo, en esta ocasión la famosa banda estadounidense no se presentará en la ciudad tapatía, sino en la Ciudad de México y Monterrey.

En MILENIO te compartimos todo lo que necesitas saber sobre los shows, desde las sedes hasta cuándo y dónde se llevará a cabo la preventa de boletos.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Maroon 5 en México?

La agrupación, liderada por Adam Levine, ofrecerá dos conciertos en México como parte de su gira ‘Love is like’.

30 de septiembre – Ciudad de México – Estadio Harp Helú

03 de octubre – Monterrey – Estadio Borregos

​¿Cuándo inicia la preventa para los shows de Maroon 5 en México?

De acuerdo con la información que compartió Ocesa a través de redes sociales, la preventa para ambos conciertos se llevará a cabo el próximo martes 2 de junio en punto de las 09:00 horas (centro de México) a través de Ticketmaster y será para clientes Banamex.

“Si no eres miembro de Maroon 5 SIN CLUB, el club de fans oficial de Maroon 5, regístrate hoy para recibir un código de preventa”, informó la empresa.

La venta general se realizara un día después, miércoles 3 de junio, a través de la misma plataforma y a la misma hora. Para acceder directamente, puedes dar clic aquí.

Precios para Maroon 5 en Monterrey

GNP: 3, 447

General B: 1,959

Platino: 4,811 – 5,436

Oro: 2, 951 – 3,482

Plata: 1,463 – 1,726

PCD: 1,726

Hasta el momento, se desconoce el rango de precios de los boletos para el concierto en CDMX, pero posiblemente se dará a conocer antes de que arranque la preventa.

¿Dónde registrarse para formar parte del club de fans de Maroon 5?

Los miembros del club de fans de la banda recibirán un código que les permitirá comprar boletos en la preventa.

Para registrarse, es necesario entrar a la página oficial del club desde aquí y proporcionar los datos correspondientes: nombre, apellido, correo electrónico.

La suscripción no solo proporciona un trato preferencial en preventas de boletos, también el acceso a concursos y ofertas especiales.

Posible setlist de Maroon 5

La agrupación no ha revelado la lista de canciones que tocará en sus presentaciones en México, sin embargo, sus fans se han encargado de hacer un setlist con base en sus shows de ‘Love is like’.