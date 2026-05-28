Integrantes de BTS se impresionaron con Palacio Nacional; regresarán en 2027, asegura Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. Los integrantes de BTS son “jóvenes muy sencillos, nada pretenciosos; como cualquier joven se impresionaron de Palacio Nacional (en su visita), se sacaban fotos en todos lados y después se emocionaron muchísimo cuando vieron a tanta gente en Zócalo”, reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum al video que hoy sacó la banda sobre la reunión que sostuvieron.

“Este grupo es muy popular en todo el mundo… Quizá, es mi percepción, porque sus mensajes son muy positivos hacia la gente, además de que bailan muy bien”.

Resaltó que regresarán al país el próximo año. “Les gustó tanto México que quieren regresar en agradecimiento a todas sus army´s. Es una buena noticia”.

Y se ve que a ellos les gustó la visita “y lo recibieron bien porque hoy suben un video de ese encuentro que tuvimos en Palacio Nacional”, manifestó.