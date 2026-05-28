Congreso de México aprueba incluir “intervención extranjera” como causa para anular elecciones

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La Cámara de Diputados de México finalizó el jueves la aprobación de varias reformas en materia electoral y judicial, como un polémico cambio constitucional para permitir la nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

El dictamen, que debe recibir todavía el visto bueno del Senado, fue aprobado con 307 votos a favor y 128 en contra.

A contrarreloj, el Congreso mexicano arrancó esta semana un período se sesiones extraordinarias para debatir cuatro iniciativas, ya que deben aprobarse antes de que finalice mayo, 90 días previo al arranque del calendario electoral para los comicios de mediados del próximo año, cuando se elegirá a más de la mitad de gobernadores del país, los 500 diputados y miles de otros cargos locales.

La iniciativa que encontró más resistencia de la oposición fue la del líder de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, quien propuso una reforma constitucional y otra legal para incluir la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, cuando esa conducta sea grave, dolosa y determinante para el resultado de los comicios.

El dictamen modifica un artículo de la Constitución y define como injerencia extranjera “el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y la intervención de gobiernos u organismos extranjeros”. También contempla actos de presión política, económica, diplomática o mediática con el fin de alterar la voluntad popular.

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron la reforma al considerar que podría convertirse en una herramienta política en caso de una eventual derrota electoral del oficialismo. También criticaron la participación de asesores y figuras extranjeras vinculadas con Morena y el gobierno federal, entre ellos el consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, quien colaboró con la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, así como al exvicepresidente español Pablo Iglesias.

En la víspera, la cámara baja también aprobó un cambio para aplazar la segunda etapa de la elección de jueces y magistrados de 2027 a junio de 2028, abriendo la posibilidad de que coincida con una eventual consulta de revocación del mandato presidencial, al eliminar la prohibición vigente.

Además, recibió el visto bueno una segunda iniciativa presidencial que reforma la ley electoral para evitar candidaturas ligadas al crimen organizado, luego de que Estados Unidos acusara a fines de abril a una decena de funcionarios y exfuncionarios del estado Sinaloa, como el gobernador Rubén Rocha, de vínculos con el narcotráfico y tras la detención en febrero del alcalde de Tequila, acusado de estar involucrado en una red de extorsión en alianza con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).