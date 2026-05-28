No hacemos cobro de piso a sexoservidoras: Chicas de la 14

María Tenahua
Algunas sexoservidoras denunciaron presunto cobro de piso por el líder de la organización Fuerza 2000, Federico López Flores; incluso que la agrupación de las Chicas de la 14 estaba coludida, versión que este jueves las acusadas salieron a desmentir.
A través de un comunicado, “Las Chicas de la 14” se deslindaron de estos hechos.
Señalaron que como asociación no realizan este tipo de cobros a las sexoservidoras, pues ellas también se dedican a este oficio.
Asimismo, indicaron que las difamaciones solo afectan al gremio y que han ayudado a mujeres que se dedican a esto y son violentadas.
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