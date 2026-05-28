Congreso de Puebla analizaría el sábado aplazar elección judicial: Pável Gaspar

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que el próximo sábado 30 de mayo podría realizarse una sesión extraordinaria para discutir la reforma relacionada con la elección del Poder Judicial.

El legislador explicó que la iniciativa busca aplazar la elección de jueces y magistrados, originalmente programada para 2027, y moverla hasta el año 2028. Precisó que esto dependerá de que la minuta sea enviada por el Congreso de la Unión al Poder Legislativo poblano.

Pavel Gaspar detalló que el Congreso local se mantiene atento al desarrollo de la discusión en el Senado de la República, luego de que la reforma fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

“Estamos atentos a lo que diga el Senado. Nosotros consideramos ya que se ha alargado muchísimo el debate en las diferentes cámaras, que esta reforma pudiera llegar el viernes en la tarde-noche, así es que nosotros estamos atentos”, declaró.

El coordinador del Congreso señaló que la minuta podría llegar al Legislativo estatal durante la tarde o noche del viernes 29 de mayo, por lo que se analiza convocar a sesión extraordinaria el sábado al mediodía para discutir y votar el dictamen.

La propuesta impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea recorrer la elección judicial hasta el 4 de junio de 2028, bajo el argumento de evitar saturación en las casillas electorales si los comicios judiciales coinciden con las elecciones federales y locales de 2027.

Cabe recordar que en 2027 se renovarán alcaldías, diputaciones locales y federales, por lo que sumar la elección de jueces y magistrados implicaría una mayor complejidad operativa y organizativa para las autoridades electorales.

La reforma constitucional fue aprobada en lo particular por la Cámara de Diputados tras más de 15 horas de discusión. El dictamen obtuvo mayoría calificada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

Ahora, el proyecto deberá ser avalado por el Senado de la República y posteriormente por los congresos estatales del país para entrar en vigor.

Con ello, el Congreso de Puebla podría convertirse en uno de los primeros en discutir la reforma que redefiniría los tiempos de la elección del Poder Judicial.