De futbol, la FIFA, $$$… y la afición poblana

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Presentan libro para promover turísticamente a Puebla

AMANTES DEL FÚTBOL poblanos y mexicanos, y también extranjeros que ya estén en nuestro país “puestos” para la Copa FIFA 2026, que se abrirá el día 11 del inminente mes de junio. El lunes 8, a partir de las 20 horas, el estadio Cuauhtémoc, abrirá sus puertas para recibir a las oncenas de los países hermanos Perú y España. Un juego de primer orden. Buena ocasión para conocer la filigrana de algunos de los mejores futbolistas del mundo. Será una excelente ocasión para presenciar este espectáculo futbolero que arranca pasiones y otras cosas.

Solo que hay un inconveniente, no uno, varios. Sí desea acudir, prepare unos cuantos dolarucos, O también pesos mexicanos, contantes y sonantes. Resulta que el boleto para los de “arriba” tendrán un costo de unos 2 mil pesitos y para los de “abajo”, “aflojarán” hasta unos 10 mil 620, o sea, digamos casi 100 y hasta 500 billetes “verdes”, nada más y sin reventa.

Sí es usted un fan, fan, O desea conocer de cerca a sus ídolos hispanos, la colonia de iberos que es numerosa, seguramente tendrá gran presencia, pero los mestizos, o sea el pueblo bueno, que sus ingresos semanales están entre 4 y 5 mil varitos, buscarán un préstamo para acompañarse de algún familiar. Súmele los gastos del transporte urbano, si extiende los horarios y si tiene automóvil, no olvide la gasolina y estacionamiento. Ahora que el “chesco”, la “cheve” y sin faltar las cemitas. Ahora si tiene un sobrante de “lana podrá adquirir algún pin, camiseta, etc,etc. Recuerde lunes 8 de junio, inicio de semana, media quincena, primer día de “chamba”, temporada de lluvia. No haga caso de estas nimiedades, tal vez haya “verbena” como en el México-Ghana del viernes pasado. Nada de alarmista, solo recuerdo lo que decía mi ´ague´ en tiempo idos, “ ay ´mijito´ , no seas mitotero y vete a trabajar”…

Qué bien que haya fut internacional de calidad, no tanta ya que el encuentro será para afinar detalles para la competencia, pues recuerde que los incas estarán fuera de la fiesta en tanto que los hispanos en el grupo “H” se verán las caras con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, por cierto, a este juego que se llevará a cabo en Guadalajara, acudirá Felipe VI… Ah para su conocimiento como esto del mundial copero está en manos de Gianni Infantino mandamás de la FIFA el encuentro podrá verlo, internacionalmente a través de las señales de ESPN, servidos y gracias…tan…tan…

ESTA SEMANA ANTE empresarios, directivos y comunicadores, el gobernador, Alejandro Armenta Mier, presentó el libro “Puebla El Latido de México”, obra realizada por un Comité Editorial en base al acuerdo para contar con un libro que llegue a cadenas hoteleras, embajadas y a restaurantes. El libro contiene aromas, sabores, colores y tradiciones que reflejan la esencia de Puebla; la edición acerca este acervo cultural a puntos turísticos de la entidad y del país, afirmó el gobernante. Explicó que en este texto, a través de imágenes y emociones que transmiten el “Amor por Puebla”, las y los visitantes conocerán el sentir de quienes hacen de la entidad un lugar digno para vivir y compartir para el mundo. Hay que recordar que en materia turística el Estado recibió 17 millones de visitantes, que generaron una derrama económica de 20 mil millones de pesos y se busca llevar turismo a los 217 municipios de la entidad para que visitantes conozcan la riqueza cultural, gastronómica e histórica que distingue a Puebla.

Durante el evento hicieron uso de la palabra Jorge David Cortés Moreno, coordinador general de comunicación y agenda digital; la política y comunicadora Claudia Hernández Medina, Carla López-Malo Villalón, titular de Turismo, quien reconoció a los restaurantes poblanos galardonados por su incorporación en la edición 2026 de la Guía Michelin, destacó a los establecimientos con distinción Bib Gourmand: Augurio, Casa Reyna y La Noria; así como a los restaurantes recomendados por la guía: Casa Bacuuza, Cultivo, El Güero Marinero, Jacinto y Yo, Los Camellos, Moyuelo, Salón Mezcalli, Semitas Beto y Vica, y Valiente Kitchen Bar. Finalmente se refirió al sommelier Jonathan Robles, de El Mural de los Poblanos, que también forma parte de la Guía Michelin, reconocimiento que fortalece el posicionamiento de Puebla como uno de los destinos gastronómicos más importantes de México…

DE ACUERDO CON Envia.com, el aumento de entregas rápidas, incluyendo modelos same day —envíos el mismo día— y next day —entregas al día siguiente—, refleja cómo las expectativas del consumidor están evolucionando hacia experiencias de compra más ágiles e inmediatas. ​Lo que hoy se está demostrando es que el crecimiento del ecommerce en México ya no puede entenderse únicamente desde la demanda o las ventas, sino desde la capacidad real de las empresas para sostener operaciones más rápidas, flexibles y eficientes. En un entorno digital cada vez más competitivo, la logística y la infraestructura tecnológica se están convirtiendo en factores decisivos para la experiencia del consumidor y el crecimiento de las marcas. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el Hot Sale 2025 generó ventas por más de 42,725 millones de pesos, 23.7% más que en 2024, consolidándose como uno de los eventos más relevantes para el comercio digital en el país. Al mismo tiempo, cifras del INEGI muestran que el comercio electrónico continúa incrementando su participación dentro de la economía nacional, impulsando nuevas exigencias operativas para las empresas. Estos factores están redefiniendo las expectativas del mercado y la capacidad operativa de las empresas para esta temporada y el resto del año. Este crecimiento también está transformando la manera en que emprendedores, pequeñas y medianas empresas participan dentro del ecosistema digital… Hasta las próxima. D.M.