Reformas sobre el Poder Judicial, el primer tema a tratar en el Periodo Extraordinario: Ignacio Mier

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Licencia del senador Enrique Inzunza es una decisión prudente y sensata; preservará un debate de altura de las reformas constitucionales

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, adelantó que las reformas constitucionales para elegir al Poder Judicial e incluir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera serán los primeros temas que abordará el Pleno del Senado de la República en la Sesión Extraordinaria.

Refirió que una vez que las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera aprueben el dictamen relativo al Poder Judicial se le dará trámite de primera lectura, para posteriormente, iniciar la discusión del proyecto en el Pleno.

Dio a conocer que las comisiones declararán un receso para volver a sesionar alrededor de las nueve y media de la noche y abordar el dictamen que agrega un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Mier Velazco consideró que la solicitud de licencia del senador Enrique Inzunza Cázarez es una decisión prudente y sensata, que tiene la intención de preservar el recinto y mantener un debate de altura sobre las reformas constitucionales.

“Nosotros queremos que el debate se centre en la discusión de estas dos importantes reformas, porque no solamente una reforma legal merece la atención y la prioridad, merece una atención y una prioridad discutir algo de fondo, como es reformar la Constitución”, subrayó.

Dijo que el caso del senador Enrique Inzunza es un tema político para esconder y crear una cortina de humo a una violación sistemática a la Constitución, para violentar la soberanía nacional y en la que una gobernadora ha asumido atribuciones que le corresponden exclusivamente a la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Si ellos quieren apostarle al pleito y al circo, nosotros no. Tengo que asumir esa responsabilidad y el interés, primero, de preservar la discusión y el debate en el Senado, porque somos la mayoría y tenemos nosotros el mayor interés de que se fortalezca el andamiaje constitucional del Poder Judicial, porque fue una demanda”, asentó el senador.