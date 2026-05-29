Recorren Armenta y Zoe Robledo instalaciones del CIMA

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo recorrieron este 28 de mayo las instalaciones del CIMA.

Lo anterior, con el objetivo de analizar qué uso le darán al espacio en beneficio de los habitantes.

Zoe Robledo informó que llegaron a acuerdos importantes para avanzar más rápido en la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades, de más de 260 camas, en Amozoc.

Resaltó que con el propósito de seguir fortaleciendo la infraestructura de salud en el estado, también revisaron acciones y otros proyectos del IMSS