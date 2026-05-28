Construcción del centro de Bienestar Animal Xochimehuacan, avance del 98%

Erika Méndez
La construcción del Centro de Bienestar Animal en San Pablo Xochimehuacan lleva un avance del 98%, reveló Michelle Islas, titular del Instituto de Bienestar Animal.
Destacó que, además, la Célula de Bienestar Animal y Protección de Seres Sintientes en San Francisco Totimehuacan alcanza un 68%.
Resaltó que ambos serán espacios especializados para atención de los seres sintientes.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier hizo un llamado al Congreso local a proponer una iniciativa, para regular el comercio de los animales, ya que los seres vivos no son una mercancía.
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