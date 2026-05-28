Ejecutaron a un hombre en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Hace unos minutos fue reportado el ataque directo contra un hombre sobre la Avenida Revolución en Huauchinango

Al menos 5 detonaciones fueron escuchadas.

Personal de la Policía Municipal, MARINA y Guardia Nacional acudió, mientras el herido fue trasladado al Hospital General, donde se supo murió causa de los disparos.

La inseguridad se adueña de huauchinango, mientras la policía municipal hace operativos contra comerciantes.