Lilia Cedillo reconoce a directivos y secretarios administrativos BUAP

María Huerta

La rectora Lilia Cedillo Ramírez entregó certificados a la primera generación del Diplomado en Gestión Estratégica de Procesos Administrativos, organizado por la Secretaría Administrativa de la BUAP.

En el salón Barroco del Edificio Carolino, la doctora Cedillo Ramírez reconoció a los participantes al entregar cuarenta certificados, de los que 14 fueron por mérito académico y ocho diplomas.

Este diplomado tiene como objetivo generar las competencias necesarias en directivos y secretarios administrativos de las diversas unidades académicas, para lograr una certificación basada en una norma técnica de competencia laboral.

Al evento también asistieron Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo de la BUAP, y Gabriela Ruiz Cuellar, jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Secretaría Administrativa.