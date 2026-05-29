La Inteligencia Artificial impulsa la necesidad de conexión humana y transforma el espacio de trabajo en México y el mundo: Gensler

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El Global Workplace Survey 2026 del Gensler Research Institute revela que la adopción de la IA está haciendo que los entornos laborales sean más humanos, destacando la importancia del espacio físico como inversión estratégica.

El Gensler Research Institute —autoridad global en investigación y diseño de espacios de trabajo— presentó los resultados de su Global Workplace Survey 2026. El estudio, que encuestó a más de 16,400 trabajadores en 16 países, incluido México, revela una paradoja fundamental: a mayor uso de la inteligencia artificial, existe una mayor necesidad de conexión humana, lo que incrementa significativamente la relevancia del espacio físico de trabajo.

Contrario a la creencia de que la tecnología aislaría a los profesionales, el informe destaca que la IA está haciendo que el workplace sea más humano. El estudio identifica que el 30% de la fuerza laboral global ya se clasifica como “AI Power Users” (usuarios intensivos de IA tanto en el ámbito personal como profesional). Estos usuarios pasan menos tiempo trabajando solos y dedican más tiempo al aprendizaje, la colaboración y la socialización en comparación con los adoptantes tardíos (“Late Adopters”).

“La inteligencia artificial no representa únicamente una transición tecnológica, sino una profunda transición humana”, señaló Carlos Pérez-Gavilán Co Director de Gensler en México. “Nuestros hallazgos demuestran que las empresas exitosas son aquellas que entienden que el espacio físico no es un centro de costos, sino una inversión crítica en sus colaboradores. Hoy, los espacios deben nutrir la creatividad, la confianza y la curiosidad”.

El impacto de la IA en las relaciones y el aprendizaje

Los datos muestran que los “AI Power Users” reportan relaciones de equipo mucho más sólidas, caracterizadas por mayores niveles de confianza y colaboración. Además, el 70% de estos usuarios intensivos considera que el aprendizaje continuo es un factor crítico para su desarrollo, frente a solo el 44% de los adoptantes tardíos.

La evolución del espacio físico: de la oficina al bienestar integral

El estudio del Gensler Research Institute consolida a la firma como líder indiscutible en el entendimiento de los entornos laborales y refleja una estabilización en los patrones de trabajo. Actualmente, los colaboradores pasan el 55% de su tiempo en la oficina, mientras que el tiempo de trabajo en casa ha mostrado una tendencia a la baja, ubicándose en un 18%.

Sin embargo, las expectativas sobre el espacio de trabajo han evolucionado. Los colaboradores en México y el mundo buscan entornos que prioricen el bienestar y la productividad:

El 46% de los encuestados demanda amenidades enfocadas en el bienestar físico y mental.

El 43% desea acceso a áreas al aire libre y vistas a la naturaleza.

Dos tercios de los colaboradores realizan ajustes por cuenta propia (Do It Yourself, DIY) en sus espacios para mejorar la ergonomía, la temperatura o la privacidad.

La infraestructura actual presenta retos: el 27% de los colaboradores se ve obligado a cancelar reuniones frecuentemente debido a la insuficiencia de salas adecuadas.

“El diseño del espacio de trabajo en la era de la IA debe enfocarse en facilitar las interacciones de valor. Cuando la tecnología asume las tareas rutinarias, el trabajo presencial se vuelve el escenario principal para la innovación, la mentoría y la construcción de cultura corporativa”, agregó Francesca Poma, Directora de Diseño en Gensler en México.

Datos clave del Global Workplace Survey 2026:

Muestra representativa: 16,459 trabajadores en 16 países, con una participación clave de México (7% de la muestra).

Perfiles de adopción: 30% son “AI Power Users” y 36% “Late Adopters”.

Propósito del espacio: Los colaboradores buscan que sus oficinas se sientan productivas (50%), profesionales (45%), creativas (42%) e inspiradoras (42%).

A medida que las empresas en México navegan por esta transformación, los hallazgos de Gensler subrayan que los espacios que apoyan el bienestar, la adaptabilidad y la colaboración son fundamentales para atraer y retener al mejor talento en un mercado cada vez más competitivo.