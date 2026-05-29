Video: Inicio proceso de embargo a TV Azteca Puebla

María Huerta
Funcionarios de la secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno estatal acudieron a las oficinas de TV Azteca en la Plaza Centro Mayor, para entregar un primer citatorio.
Con ello, da inicio de manera formal del proceso de embargo en la televisora.
La diligencia realizada este día marca el arranque del procedimiento legal, que la dependencia activó para hacer efectivo el cobro de obligaciones pendientes de la empresa.
De no atenderse el citatorio en tiempo y forma, las autoridades podrían avanzar hacia la ejecución del embargo en bienes de la compañía.
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