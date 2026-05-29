Ariadna Ayala inicia rehabilitación de una de las vialidades más importantes de Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inició con la obra de rehabilitación de pavimentación, drenaje sanitario y sistema de agua entubada en la carretera Puente Colorado–, de la junta auxiliar de Santo Domingo Atoyatempan, una acción que representa un verdadero acto de justicia social para las comunidades beneficiadas, al atender una demanda histórica de las y los habitantes.

Ariadna Ayala destacó que, por años, las familias de Santo Domingo Atoyatempan padecieron el abandono y deterioro de esta importante vialidad, situación que afectaba la movilidad, provocaba daños a vehículos y dificultaba el acceso de servicios de emergencia y transporte público. Las obras que se realizan en Atlixco deben ser obras complementarias, con sentido social, que beneficien a las comunidades; pero sobre todo que son obras que sigan haciendo justicia social.

El proyecto contempla trabajos en dos tramos ubicados en San Agustín Ixtahuixtla y la junta auxiliar de Santo Domingo Atoyatempan, beneficiando directamente a 5 mil 569 personas, explicó Ariadna Ayala.

La obra abarcará una meta de 22 mil 487.76 metros cuadrados de rehabilitación, con una inversión cercana a los 28 millones de pesos.