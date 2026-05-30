Tonantzin Fernández reafirma su compromiso con la salud de las familias de San Pedro Cholula

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La Jornada de Salud brindó atención integral y preventiva a más de 300 ciudadanos

San Pedro Cholula, Pue.- Bajo la premisa de impulsar acciones y políticas públicas en favor del bienestar y la salud de las familias de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, encabezó una Jornada de Salud en el Parque de la Familia.

A través de la Dirección de Salud del DIF Municipal, se contó con la participación de médicos, enfermeras y especialistas que brindaron atención gratuita y de calidad a las y los asistentes, quienes fueron beneficiados con diversos servicios de salud.

Al respecto, Lupita Fernández resaltó la importancia de que las y los ciudadanos se acerquen al CESSA y conozcan los servicios que ofrece, destacando la amplia cobertura de atención con la que cuenta y garantizando apoyo a quienes requieran atención médica.

Por su parte, Tonantzin Fernández aseguró que una de las prioridades de su gobierno es la salud de las familias cholultecas, por lo que reiteró que continuarán trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para acercar más servicios médicos a la población.

Desde las 09:00 y hasta las 14:00 horas, más de 300 cholultecas pudieron acceder a servicios como planificación familiar, afiliación al IMSS-BIENESTAR, vacunación, pruebas de glucosa, hemoglobina, VIH y sífilis, ultrasonidos, terapias físicas, estudios de Papanicolaou, toma de signos vitales, esterilización de mascotas, entre otros. Asimismo, quienes lo requirieron fueron canalizados al CESSA para recibir atención especializada.

Con estas acciones, la administración municipal 2024-2027 reafirma su compromiso con el derecho a la salud de las y los cholultecas, acercando servicios gratuitos y de calidad a las comunidades del municipio y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.