Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso BUAP, referente en educación media superior en Tecamachalco

Enrique Silva Clemente rinde su Tercer Informe de Labores

Desde Puebla

A lo largo de cinco décadas, la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de la BUAP ha permitido que los jóvenes de la región de Tecamachalco y de comunidades aledañas ingresen a la educación media superior, sin necesidad de abandonar sus hogares, aseguró la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, durante el Tercer Informe de Labores de Enrique Silva Clemente, director de esta unidad académica ubicada en Tecamachalco.

En su mensaje, la Rectora de la BUAP refirió que el aumento de la matrícula es sinónimo de calidad académica, ya que cada vez más jóvenes se interesan por formar parte de esta comunidad universitaria en los niveles medio superior y superior. “Son la prueba fehaciente de que directivos y docentes están cumpliendo con su labor formativa”.

En esta preparatoria, la doctora Cedillo inauguró un edificio multiaulas de dos niveles, CAB7, y entregó 40 equipos de cómputo; acciones que dan cuenta de su compromiso por fortalecer a las unidades académicas en el interior del estado y atender el crecimiento de la matrícula.

En su informe, Enrique Silva Clemente comentó que su plan de trabajo tomó como directriz el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, para posicionar a esta preparatoria como un referente en la región, la cual está conformada por 81 docentes, 17 trabajadores administrativos y una matrícula de mil 562 alumnos.

Entre los avances del último año refirió un bajo índice de deserción, 3.2 por ciento, y una alta demanda de aspirantes: en 2024 hubo mil 161 solicitudes, de las cuales 639 fueron aceptadas; este año el nuevo ingreso fue superior a 700 alumnos. En el periodo Primavera 2024 egresaron 498 jóvenes, de ellos 281 ingresaron al nivel superior en la institución.

Silva Clemente también dio a conocer los logros estudiantiles en olimpiadas de Matemáticas y Filosofía, así como en competencias deportivas. Además, otras acciones: la obtención de la certificación en Igualdad Laboral y no Discriminación; la construcción de los comedores escolares; jornadas de salud para acercar servicios médicos a las comunidades; oferta de talleres educativos, como ajedrez y pintura; donación de juguetes; ferias del alumno-emprendedor; conferencias en la prevención y autocuidado; y los proyectos de escuela para padres y de lombricomposta, entre otros. “El reto es seguir siendo un referente en calidad educativa”.

En la explicación técnica del multiaulas de dos niveles, CAB7, el director de Infraestructura Educativa, Daniel Gámez Rodríguez, informó que este proyecto consta de dos etapas: un edificio multiaulas y un auditorio. En la planta baja del edifico, 594 metros cuadrados, hay un vestíbulo, cuatro aulas, cuartos para servicios de máquinas y eléctrico, módulo de escaleras, dos bodegas y elevador, entre otros espacios. La planta alta tiene 578 metros cuadrados, con pasillo central, cuatro aulas, cuatro cubículos para asesorías, sanitarios, bodegas y cubo de elevador.

Consolidación de la enseñanza

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con sede en Tecamachalco, la Rectora Lilia Cedillo entregó también 40 computadoras, cinco microscopios y tres máquinas de anestesia para el área de cirugía. Esta mejora en infraestructura permitirá consolidar la enseñanza y aprendizaje de la comunidad estudiantil de esta unidad académica, aseguró.

Por su parte, el director Fernando Utrera Quintana dio a conocer un convenio con la empresa Nutribien, que permitirá dotar de alimento a la posta zootecnica hasta enero de 2027.

En esta unidad académica, la doctora Lilia Cedillo realizó un recorrido por los stands de degustación, como parte del Primer Foro Nacional de Producción Ovina “Del crecimiento a la producción”.