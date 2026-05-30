Cuatro detenidos tras balacera en La Resurrección

Desde Puebla
Una balacera en la colonia 2 de marzo de la junta auxiliar La Resurrección dejó cuatro detenidos.
Las investigaciones siguen en desarrollo ante otros posibles escenarios en la zona.
POLICÍA MUNICIPAL CONFIRMA DESPLIEGUE
Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la Junta Auxiliar La Resurrección, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona.
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