Ayuntamiento de San Pedro Cholula confirmó intento de asalto en Momoxpan

Desde Puebla

*30 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* En relación con los hechos registrados en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa:

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se brindó la atención correspondiente a vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Momoxpan, derivado del reporte sobre un presunto asalto.

De igual forma, en los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo entre representantes de la Unidad Habitacional y autoridades municipales, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional, atender las inquietudes de la ciudadanía y reforzar las estrategias de prevención y seguridad en la zona.