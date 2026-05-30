Ayuntamiento de San Pedro Cholula confirmó intento de asalto en Momoxpan

Desde Puebla
*30 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* En relación con los hechos registrados en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa:
A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se brindó la atención correspondiente a vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Momoxpan, derivado del reporte sobre un presunto asalto.
De igual forma, en los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo entre representantes de la Unidad Habitacional y autoridades municipales, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional, atender las inquietudes de la ciudadanía y reforzar las estrategias de prevención y seguridad en la zona.
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