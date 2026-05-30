Desde el terror: Octavio “El Centavo” Munciño

Al Fil / El Siglo del Durango

1 de junio de 1974: El crimen no resuelto

El ingeniero Muldoon Barreto fue un personaje relevante en la industria arquitectónica de Jalisco. Fue el precursor de la Plaza Mulbar, el primer centro comercial de Guadalajara, el cual abrió sus puertas en 1974, considerando en su momento como una “magnífica obra arquitectónica”.

Meses antes de la gran inauguración de su gran creación, Muldon Barreto acudió a cenar al famoso restaurante Carlos O’Willis. El ingeniero era un cliente frecuente del establecimiento, por lo que extraño a los meseros que la noche del 1 de junio tuviera un episodio de violencia.

Existen muchas versiones del altercado que tuvo con Octavio Muciño, goleador de las Chivas. Sin embargo, el testimonio más repetido en las declaraciones fue, que Muciño estaba cenando tranquilamente con su esposa, 2 amigos y sus parejas. Fueron saludados por Señorita N (esposa del ingeniero Muldoon Barreto), quien saludó al futbolista e intercambiaron algunas palabras de una conversación normal. Esto habría despertado los celos de Jimmy Muldoon, que inició un altercado con “Centavo” Muciño, pero fue sometido por el jugador de Guadalajara y se marchó del recinto, amenazándolo de muerte.

Entre la 1-2:30 de la madrugada del 1 de junio, Muldoon Barreto volvió al restaurante y retó a Muciño para solucionar sus rencillas en la calle. El ingeniero se dirigió a su auto Ford Galaxy color rojo y sacó una pistola calibre .25, arma con la cual lo ejecutó con 2 disparos: uno en el hombro derecho y otro en el cráneo, dejando al “Centavo” sangrando y tendido en el suelo. “Jimmy” abordó el carro, pero no lo conducía, dejando en claro que el conductor fue su cómplice.

Octavio Muciño falleció el 3 de junio de 1974 en el Hospital México-Norteamericano de Guadalajara a los 24 años de edad, quedó en coma por 3 días del que nunca pudo despertar.

Algunas versiones periodísticas afirmaron que el ingeniero estuvo acompañado por su pareja Señorita N, pero no fue percibida por los testigos en el vehículo.

¿Qué pasó con el ingeniero?

Poco se sabe de los acontecimientos en la vida de Jaime Antonio Muldoon Barreto, tras el homicidio de Octavio “Centavo” Muciño. Originalmente, el ingeniero fue encarcelado en la Penitenciaría de Oblatos, pero salió libre un par de días después, debido a que su abogado delató que su cliente padecía “un síndrome cerebral de tipo epilepsia del lóbulo temporal”, salió libre tras pagar una fianza de 10 mil pesos.

Nuca volvió a figurar en los círculos de la alta sociedad de Guadalajara, era evidente que huyera de la región tapatía tras el crimen que cometió. Se sabe que vivió muchos años en Estados Unidos y después emigró al viejo continente, donde actualmente figura como un reconocido coleccionista de Ferrari.