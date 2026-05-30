Erika Méndez

Elementos del cuerpo de bomberos en Puebla rescataron a un halcón, que recibió atención especializada y fue resguardado por la policía estatal.

Los rescatistas confirmaron que el ejemplar se encuentra en buenas condiciones y será canalizado para su adecuado cuidado y conservación.

Destacaron que la seguridad y el bienestar se reflejan en el cuidado del entorno natural, por ello, se fortalecen las acciones para la protección de la fauna silvestre.