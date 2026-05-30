Alejandro Armenta supervisó rehabilitación de la 20 sur

-El gobernador Alejandro Armenta Mier supervisó la rehabilitación de la Avenida 20 Sur que registra 72 por ciento de avance, genera empleos y beneficiará a miles de habitantes de 16 colonias.

-Los trabajos abarcan hasta la 12 sur para tener un circuito completo.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.– La transformación de la infraestructura vial en la capital por parte del Gobierno del Estado avanza con tecnología, eficiencia y generación de empleos, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la supervisión de los trabajos de mejoramiento de la Avenida 20 Sur, en el tramo comprendido entre la Diagonal 18 Sur y la Avenida Juan de Palafox y Mendoza.

El titular del Ejecutivo destacó que esta intervención contempla una longitud de 3.72 kilómetros, equivalente a 86 calles, y genera alrededor de 800 empleos directos e indirectos. Además, informó que la obra se conectará hasta la 12 Sur para consolidar un circuito vial integral que fortalezca la movilidad en la ciudad.

El gobernador explicó que el proceso de fresado utilizado en la rehabilitación es similar al que se aplica en caminos sacacosechas, tecnología que el Gobierno del Estado analiza extender a juntas auxiliares para mejorar sus vialidades. “Aquí no hay milpa, no hay moche. Esto no se había hecho en un solo año; se hacía en tres trienios porque era el negocio de los gobernantes”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la obra presenta un avance del 72 por ciento. Precisó que diariamente se rehabilitan aproximadamente 250 metros mediante fresado de carpeta asfáltica, colocación de nueva carpeta de cinco centímetros de espesor y señalamiento vertical y horizontal.

Detalló que los trabajos beneficiarán a habitantes de 16 colonias, entre ellas Jardines de San Manuel, Mirador, Bellavista, Barrio de Analco, La Acocota, Resurgimiento Ciudad Norte, El Ángel, Anzures, Los Pilares y Las Brisas.

Durante la supervisión, vecinos y usuarios de la vialidad reconocieron los beneficios de la obra. Jorge Enrique Montiel Pacheco señaló que es la primera ocasión en 55 años que esta avenida recibe mantenimiento de esta magnitud. En tanto, el automovilista Miguel Ángel Gutiérrez afirmó que la rehabilitación reduce riesgos de accidentes y mejora la imagen de la ciudad para quienes la visitan.

Asimismo, la señora Lucía destacó que ahora existe mayor seguridad para las personas que transitan por la zona, mientras que otros usuarios coincidieron en que las condiciones de la vialidad permiten una circulación más ágil y sin la necesidad de esquivar baches.

En el encuentro, el gobernador también dialogó con habitantes de Amozoc, con quienes acordó realizar una reunión informativa para presentar los alcances del proyecto del Periférico 5 de Mayo, una obra estratégica que conectará Camino al Batán con Chachapa y fortalecerá la conectividad metropolitana.