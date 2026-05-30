Alumna BUAP triunfa en el Campeonato Nacional Universitario de Boxeo ANUIES

Desde Puebla

Fátima Ramos López, estudiante de la Facultad de Cultura Física, ganó la medalla de oro en la categoría 64-69 kg en el Campeonato Nacional Universitario de Boxeo, certamen organizado por la ANUIES.

La pugilista llegó a estancias finales después de combatir contra sus similares en el torneo realizado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila.

Para obtener el oro, Fátima Ramos López superó la etapa intramuros, la regional, la estatal y comenzó su preparación rumbo a estas competencias desde enero, tras superar una lesión.

Con una destacada participación en el boxeo, la BUAP logró posicionarse dentro del Top 10 nacional de 43 instituciones de educación superior de todo el país.

“Participé en la categoría de 64 a 69 kilos, me tocó pelear tres veces, son tres días seguidos, con la Universidad de Sinaloa, de México, de Zacatecas y me traje el primer lugar.

“Ayuda a desestresarme, a estar en paz conmigo, porque después de un día de escuela o así me voy a entrenar, todo mi estrés se me olvida entrenando, me ayuda a una mejor calidad de vida, a rendir mejor tanto en mis clases como en mi vida cotidiana.

“En boxeo, la Anuies, nos va a seleccionar para el mundial universitario, entonces esperemos que sí me quede seleccionada y participar el año que viene.

“Nos han apoyado muchísimo, con viajes, alimentación, los trajes, la BUAP nos ayudó.

Nos apoya con todo eso y nos permite seguir estudiando, también participar en eventos deportivos.

“Me da mucho orgullo, porque sí es una de las universidades más importantes del país, representarla y estar en los primeros lugares a nivel nacional es algo que me satisface mucho y me llena de orgullo”.