Imparable ola de robo de vehículos en Huauchinango

Otro robo de vehículo en Necaxa; se solicita apoyo ciudadano para su localización

Abelardo Domínguez

​HUAUCHINANGO, PUE. Durante la madrugada de este día, se registró el robo de un vehículo en la zona de Necaxa, específicamente en la calle Francisco Villa de la colonia Pemex, un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos del sector.

​De acuerdo con la información recabada, se trata de una unidad Nissan Tsuru, modelo 1995, en color gris oscuro, placas de circulación PDV-54-45.

Según los primeros reportes, el ilícito ocurrió entre las 03:00 y las 04:00 horas, en las inmediaciones del panteón de dicha localidad.

RATEROS SE LLEVAN UNA MOTOCICLETA¡Y PIDEN RESCATE PARA DEVOLVERLA!

Los hechos se registraron la noche del sábado en Tenango de las Flores cuando un sujeto (segunda imagen) fue grabado por una cámara de vigilancia cuando se robó la unidad.

Lamentablemente, los maleantes pidieron dinero para devolver la unidad y una vez realizado el pago, fue hallada desvalijada y sin piezas importantes.

El encargado de robo de vehículos en Huauchinango, Manuel Bonilla y Carlos Graciano, son muy prepotentes y no investigan nada, todo quieren que les traigan hasta la oficina y mejor la ciudadanía se dedica a buscar los vehículos por sus propios medios y así han sido recuperados algunos, denuncia la gente