Sección Principal Vídeos Desde Puebla

Balacera y levantón en el mercado Morelos de Puebla capital

By Roberto Desachy / 19 abril, 2026

https://x.com/desachyroberto/status/2045941917188227161?s=48

Desde Puebla

Esta mañana, sujetos rafaguearon un negocio en la zona,  con saldo de 3 personas lesionadas.

Una víctima fue privada de la libertad en camioneta abandonada más adelante, junto con el hombre secuestrado.

Dos heridos atendidos por paramédicos de Protección Civil.

Despliegue total de secretarías de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, estatal de Seguridad Pública y fuerzas federales.

You may also like

Categorías