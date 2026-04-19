Balacera y levantón en el mercado Morelos de Puebla capital

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Desde Puebla
Esta mañana, sujetos rafaguearon un negocio en la zona, con saldo de 3 personas lesionadas.
Una víctima fue privada de la libertad en camioneta abandonada más adelante, junto con el hombre secuestrado.
Dos heridos atendidos por paramédicos de Protección Civil.
Despliegue total de secretarías de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, estatal de Seguridad Pública y fuerzas federales.
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