Armenta resalta charla con “El Fisgón” previo a la entrega de libros del Fondo de Cultura

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó la charla con Rafael Barajas “El Fisgón”, previo a la entrega de libros del Fondo de Cultura Económica con Paco Ignacio Taibo II, en la Casa de la Cultura.

Acompañado de Gabriela Sánchez Saavedra, titular de Deporte, Artemisa Laura, titular de Bienestar y Celina Guzmán, subsecretaria de la Secretaría de Ciencia, invitó a los poblanos a sumarse a actividades de lectura.

“Fortalecemos el acceso a la lectura y el pensamiento crítico”, resaltó el mandatario poblano.