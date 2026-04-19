Arzobispo de Puebla ora por ambientalista asesinado y llama a vivir con sensibilidad el mensaje de Jesús

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, durante la misa dominical elevó oraciones por el descanso eterno de Roberto Chávez, ambientalista asesinado en Michoacán, y exhortó a los fieles a vivir las enseñanzas de Jesús con sensibilidad y apertura.

Durante la misa dominical celebrada en la Catedral de Puebla, el jerarca católico subrayó que el mensaje cristiano invita a no ser “insensatos ni duros de corazón”, sino a reflexionar sobre la vida cotidiana a la luz del Evangelio.

En su homilía, destacó que Dios se hace presente en el caminar diario de las personas, incluso en los momentos en que parece distante. Señaló que la fe permite comprender mejor la propia existencia y afrontar los problemas y dificultades tanto en lo personal como en lo comunitario.

“El Señor nos asiste en la tarea de entender nuestra vida y nuestras dificultades. Debemos iluminar nuestra existencia con las enseñanzas de Jesús, quien no quiere que seamos insensatos ni duros de corazón”, expresó.

Asimismo, enfatizó la importancia de acercarse a Dios con una actitud reflexiva, sensible e incluso crítica, pero siempre dispuesta al encuentro.

Añadió que la presencia de Dios se manifiesta especialmente en los sectores más vulnerables, como los enfermos, los pobres y quienes atraviesan dificultades emocionales o espirituales. En ese sentido, recordó el pasaje del evangelista Lucas, donde Jesús es presentado como un acompañante cercano en el camino de la vida.

Finalmente, al referirse al memorial de la muerte y resurrección de Cristo, el arzobispo explicó que la Iglesia reconoce diversas formas de la presencia de Jesús en la vida diaria: a través de la palabra, de los ministros, de los sacramentos y de la comunidad reunida en oración.

Con ello, resaltó el valor de la oración tanto personal como comunitaria, al considerarla un espacio donde los fieles pueden experimentar de manera directa la cercanía de Dios.