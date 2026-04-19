Gobierno estatal fortalece presencia internacional de productos Puebla Cinco de Mayo

_– Se consolidan alianzas con poblanos en Estados Unidos para abrir mercados._

_– Promueven exportaciones con calidad y competitividad internacional._

Desde Puebla

*CIUDAD DE PUEBLA, Pue.–* Para impulsar la proyección internacional de los productos poblanos, el Gobierno del Estado promueve la marca Puebla Cinco de Mayo, con una estrategia que articula esfuerzos con la comunidad migrante en Estados Unidos. Esta política pública fortalece la identidad local, abre mercados para productores y consolida vínculos económicos con poblanos radicados en el extranjero. Lo anterior forma parte de las acciones que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Se fortalece el posicionamiento de los productos poblanos bajo estándares de calidad y competitividad, se facilita su inserción en cadenas comerciales y se identifican nichos de mercado con alto potencial. Para ello, la administración estatal mantiene coordinación permanente con empresarios poblanos en Norteamérica, informó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

Al consolidar rutas de exportación y se fortalece la presencia de alimentos, bebidas y otros bienes poblanos en el mercado internacional, como resultado del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y empresarios poblanos radicados en Estados Unidos.

La profesionalización de las empresas poblanas mediante asesoría técnica, acompañamiento en procesos de certificación y apoyo logístico, con el objetivo de garantizar cumplimiento normativo y competitividad en mercados extranjeros.

Estas acciones son una oportunidad de desarrollo económico, se incrementan los ingresos de productores y se refuerza el orgullo por lo hecho en Puebla, a través de la marca Puebla Cinco de Mayo, la cual representa una oportunidad de expansión internacional. El gobierno estatal mantiene acciones de coordinación con la comunidad migrante para fortalecer esta estrategia.