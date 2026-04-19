Se prenden las alarmas de seguridad en el Estadio Banorte a unos días del Mundial

Excélsior

El partido América vs. Toluca desnudó la falta de protocolos en cuanto al tema de seguridad y comportamiento de los aficionados en el Estadio Banorte, que en 53 días será la sede de la inauguración del Mundial, cuando México se mida a Sudáfrica.

La expulsión del brasileño Helinho y las imágenes de él buscando pleito con personal de América, con el ariete Henry Martín y con aficionados que lo insultaban detrás de los cristales de la zona VIP, prenden alarmas para las autoridades del Coloso de Santa Úrsula sobre las medidas para evitar que un bochorno de este nivel se presente en alguno de los partidos programados en la capital mexicana durante el Mundial.

El punto más delicado no es únicamente el conato de bronca en zona restringida -que de por sí refleja fallas en los protocolos de acceso y contención en áreas críticas-, sino el entorno general en el que se desarrolló el partido.

De acuerdo con videos, aficionados ubicados en zona VIP increparon directamente al jugador, lo que evidencia una preocupante ruptura en la línea de seguridad entre público y protagonistas, incluso en sectores que deberían contar con mayor control y vigilancia.

A esto se suma un elemento recurrente y grave: el grito discriminatorio de “puto” que se escuchó con claridad en las gradas cada vez que el portero Luis García realizaba despejes al final del partido. Este tipo de conducta ha sido objeto de sanciones y campañas por parte de FIFA en los últimos años, por lo que su persistencia refuerza la percepción de que los protocolos de prevención y erradicación siguen siendo insuficientes.

Lo ocurrido en los pasillos del estadio apunta a una falla en el anillo de seguridad interno, donde solo deberían transitar jugadores, cuerpos técnicos y personal acreditado, sin que las puertas de los accesos VIP pudieran abrirse como hizo Henry Martin y de ahí salieran personas a increpar a Helinho.

A menos de dos meses de una cita mundialista, este tipo de episodios impacta en la percepción internacional sobre la capacidad organizativa y de seguridad en las sedes futbolísticas. Más allá del espectáculo deportivo, la exigencia pasa por garantizar entornos seguros, controlados y libres de violencia o discriminación.

La combinación de agresiones verbales desde tribuna, invasión del espacio de seguridad por parte de aficionados VIP y enfrentamientos en zonas restringidas configura un escenario que obliga a una revisión de protocolos, capacitación de personal y aplicación estricta de sanciones.