Préstamo de 440 mdp generará intereses de otros 15, admitió el tesorero municipal de Puebla

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que en breve su dependencia comenzará las invitaciones a por lo menos cinco bancos, para que participen en la línea de crédito por 440 millones de pesos y se proyecta pagar 15 millones de pesos por concepto de intereses.

En este contexto, explicó que, al ser aprobada por el cabildo la solicitud del préstamo, la tesorería municipal realizará este proceso de recibir las ofertas de instituciones bancarias para que se analice y se elija la tasa menor de interés.

Ante esto, precisó que esto se realizará en los próximos días con el objetivo de que en mayo o junio ya se tenga el dinero para realizar obras en la capital poblana.

Es importante señalar que el gobierno municipal iniciará este pago a partir de enero del 2027 y lo debe concluir en julio de ese mismo mes, tres meses antes de finalizar la administración.