Se han detectado cuatro socavones en Puebla capital durante 2026

María Tenahua
En el primer trimestre de este año, se han detectado cuatro socavones en las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas, San Jerónimo Caleras, Santo Tomás Chautla y San Sebastián de Aparicio.
Y el año pasado se atendieron 30, informó el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar.
En entrevista, indicó que las comunidades en el norte y sur de la capital poblana son las más afectadas en el sistema hidrosanitario y, por eso, en temporada de lluvia se detectan hundimientos.
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