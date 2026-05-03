Sin novedad: Robaron una camioneta más en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Se solicita colaboración de la ciudadanía, para localizar camioneta robada este domingo en la colonia El Potro, en Huauchinango.
Detalles del vehículo
Modelo: Chevrolet Cabina sencilla.
Color: Arena / Dorado.
Placas: MV-9947-F.
Señas particulares: Tiene un tumbaburros negro en el cofre.
Cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquese de inmediato al 442 311 0801 o reporte a las autoridades al 911.
Gracias por tu solidaridad.
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