Obispo auxiliar de Puebla llama a defender la vida

Jorge Barrientos

En el marco de la celebración del Día de la Santa Cruz, el obispo auxiliar de Puebla, Tomás López Durán, hizo un llamado a la sociedad poblana para trabajar en la construcción de un entorno de paz, así como fortalecer los valores dentro de las familias.

Durante la misa dominical celebrada en la Catedral de Puebla, el prelado exhortó a los padres de familia a guiar a sus hijos por el camino del bien, con principios basados en el respeto, la fe y la responsabilidad.

En su mensaje, Tomás López Durán también pidió a la ciudadanía defender la vida y rechazar toda forma de violencia.

“No hemos sido creados para la muerte, sino para la vida”, expresó durante la homilía.

La ceremonia religiosa contó con la participación del grupo de apostolado de los Caballeros de Colón, quienes acudieron como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Santa Cruz.

Asimismo, el obispo auxiliar invitó a los fieles a convertirse en testimonio del camino, de la verdad y de la vida, promoviendo la solidaridad y la reconciliación en medio de los desafíos sociales actuales.

La celebración reunió a decenas de creyentes en el recinto religioso, donde se elevaron oraciones por la paz en Puebla y por el bienestar de las familias poblanas.