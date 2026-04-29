Netanyahu y Trump: Con el mismo “compromiso” por la infancia… que Hitler, Klaus Barbie, Eichmann, etc

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Según la ONU, el Día Internacional del Niño es el 30 de noviembre, pero en éste, como en muchos otros asuntos…¿quién demonios le hace caso a la institución surgida después de la 2da Guerra Mundial, supuestamente para evitar una nueva conflagración similar?

Prácticamente cada país festeja su propio Día del Niño en fechas diferentes: México (30 de abril, desde que lo impuso Álvaro Obregón en 1924), Colombia (último sábado de ese mismo mes), Paraguay (31 de mayo), Bolivia (12 de abril), Nicaragua y Ecuador (1ro de junio), Perú (3er domingo de agosto) y en Estados Unidos será el 14 de junio de este año.

Y aunque los presidentes, primeros ministros, secretarios de estado y demás políticos usen una fecha determinada, para lanzar encendidos discursos en pro de la niñez, lo cierto es que –como durante la 2da Guerra Mundial (2GM) y los nazis- este mundo sigue siendo mataniños, como lo demuestra la diaria devoción con que Donald Trump y Benjamín Netanyahu los aniquilan en Líbano, Irán y sus masacres contra los infantes palestinos: El enviado para Oriente Medio consternado por que los niños palestinos sean objeto de la violencia en el conflicto con Israel

Durante la 2GM, se calcula que los Adolfos Hitler y Eichman, Klaus Barbie, Reynhard Heydrich, Himmler, Rudolf Hoss y demás “crema y nata” de la jerarquía nazi asesinó a un millón y medio de niños, entre judíos, gitanos, polacos, soviéticos e, incluso, infantes alemanes con discapacidad. El nacionalsocialismo les consideraba no solamente improductivos, sino peligrosos, porque crecerían y tratarían de vengarse de las atrocidades contra ellos, sus familias, tribus, países y/o religión.

“DIGNOS” HEREDEROS DEL INFANTICIDIO NAZI

Si se esperaba que después de las dos grandes conflagraciones internacionales los seres humanos hubiesen aprendido alguna lección, varias disputas en territorios particulares posteriores demostraron que no fue así. Incluso, el país más beneficiado con la 2GM, Estados Unidos, se ha encargado de continuar el legado de asesinar a centenas, miles de niños en Corea, Vietnam, Irán, Líbano, Gaza y Cisjordania, etc.

Desde la invasión de Israel contra territorio palestino, se calcula que las armas de Estados Unidos y “soldados” sionistas han matado a ¡más de 16 mil 500 infantes!, según la inútil ONU y el ministerio de Salud de Gaza. Además, 17 mil quedaron huérfanos o separados de sus familias y se calcula que otros 100 mil sufren secuelas directas de la invasión, como desnutrición, enfermedades, etc: OMS verifica 35,000 víctimas mortales en Gaza, con el 60% de mujeres y niños

El binomio Trump-Netanyahu no solamente es mortal para la infancia palestina, sino en casi toda la región del Medio Oriente, con la obvia excepción de Israel. Hasta ahora, se estima que más de 200 menores iraníes fueron liquidados por Israel y Estados Unidos, muchos en el ataque a la escuela Shajareh Tayyebeh el pasado 28 de febrero: ONU Derechos Humanos pide que se investigue el asesinato de niños en Irán

Desde el pasado 2 de marzo, cuando los países señalados atacaron Líbano, se calcula que mataron o hirieron a 600 niños y provocaron el desplazamiento de 390 mil más, aparte de provocar una severa crisis humanitaria con falta de comida, medicinas, etc: Israel revienta tregua en Medio Oriente; en Líbano asesina a 254

ESTADOS UNIDOS…TAMBIÉN CON TENDENCIAS INFANTICIDAS DEMOSTRADAS EN MÚLTIPLES OCASIONES

En realidad, no es de extrañar que un presidente de Estados Unidos y alguno de sus aliados carezca de escrúpulos, remordimiento o conciencia a la hora de ordenar y/o permitir las matanzas de infantes. Aunque no se conocen datos concretos sobre los menores asesinados, ya que las bajas fueron clasificadas apenas como de civiles, durante su invasión de Corea se proyecta que fallecieron entre dos y tres millones de este tipo, incluidos muchos niños.

Militares americanos admitieron que en julio de 1950 dispararon contra refugiados, liquidaron a cientos de civiles y entre los escombros encontraron a mujeres y niños. El ataque estadounidense habría dejado más de 100 mil huérfanos y se estima que la guerra por aire y tierra provocó los asesinatos de cientos de miles de infantes coreanos: Guerra de Corea: los soldados de Estados Unidos desaparecidos en el conflicto a los que sus hijos llevan décadas buscando

Tampoco se cuenta con una base de datos de cuántos niños fueron asesinados o murieron durante los ataques de EUA contra Vietnam e Irak. En enero de 1967, la revista Ramparts calculó en 250,000 los infantes fallecidos más 750,000 heridos por las acciones estadounidenses contra los vietnamitas, incluida la masacre de My Lai, cuando liquidaron a 173, incluidos 56 bebés.

NIÑOS DE IRÁN, LIBIA, IRAK, GAZA, ENTRE LAS MUCHAS VICTIMAS DEL BELICISMO AMERICANO

En el actual siglo, antes de las masacres contra los palestinos, libaneses o iraníes, Estados Unidos aprovechó los supuestos ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, para acabar con el régimen de gobierno que le era incómodo en Irak: Muere Dick Cheney, el vicepresidente artífice de la Guerra contra Irak

Entre bloqueos, sanciones comerciales e invasión armada, en 1999 Unicef acusó que más de 500 mil menores iraquíes fallecieron por causas evitables, como falta de medicinas y comida. Además, estadounidenses habrían cometido matanzas concretas contra niños, como en mayo del 2007, cuando siete murieron cerca de la frontera y en 2006 se documentó las muertes de cinco infantes en un ataque en Ishaqi, aunque versiones entre el mando militar y testigos locales eran contradictorias.

Incluso, ONGS, como Amnistía Internacional, reportan que miles de niños en Irak han fallecido o padecido graves lesiones atrapados en el fuego cruzado entre fuerzas gubernamentales respaldadas por EE. UU. y grupos armados. Este contexto demuestra que, lamentablemente, las ejecuciones de israelíes y estadounidenses contra la niñez palestina, libanesa, iraní o iraquí puede no ser más que “un día más en la construcción de la democracia y la libertad”…para muchos presidentes y funcionarios americanos y sus socios, cómplices y/o aliados.

AVISO PARROQUIAL

Henchida de fervor laboral y patriótico, DEBATE se tomará el próximo puente del 1ro al 5 de mayo, aunque Desde Puebla mantendrá su labor informativa normal.

Así que su columna periodística de cabecera regresará alrededor del 6 de enero.