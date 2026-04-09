Israel revienta tregua en Medio Oriente; en Líbano asesina a 254

LA JORNADA

Beirut. Al menos 254 personas fueron asesinadas y mil 165 resultaron heridas ayer en la ofensiva más violenta lanzada por Israel contra Líbano, cuyo gobierno decretó luto nacional para hoy.

El ejército israelí anunció haber llevado a cabo su mayor ataque coordinado contra Hezbollah desde el comienzo de la guerra estadunidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero, y precisó que efectuó más de cien bombardeos en 10 minutos sobre Líbano, cuya superficie equivale al estado mexicano de Tlaxcala.

El movimiento libanés pro iraní Hezbollah –que se involucró en la guerra en Medio Oriente el 2 de marzo al lanzar un ataque contra Israel en represalia por la muerte del guía supremo de Irán, Ali Jamenei, en el primer día de la ofensiva israelí-estadunidense contra el país islámico– anunció esta madrugada que disparó cohetes hacia el asentamiento de Manara, en el norte de Israel, en respuesta a las violaciones al alto el fuego por Tel Aviv.

“Esta respuesta continuará hasta que cese la agresión israelí-estadunidense contra nuestro país y nuestro pueblo”, sentenció el grupo armado en un comunicado publicado en Telegram, informó Al Jazeera.

Afp Tv mostró columnas de humo elevándose sobre Beirut, mientras periodistas de Afp observaron escenas de pánico en las calles y edificios que se desplomaban sobre sus residentes sin advertencia previa.

Beirut quedó repleta de coches destrozados por las explosiones y de los restos en llamas de edificios que los equipos de emergencia luchaban por extinguir en todo el país, reportó The Guardian.

Los medios estatales libaneses dieron cuenta de ataques israelíes en el sur y el este del país, así como en la montañosa región de Aley.

El ejército israelí informó que perpetró ayer más de cien bombardeos en sólo 10 minutos en diversas regiones de Líbano. En la imagen, edificio destruido en una zona habitacional de Beirut. Foto Afp

“Vi la explosión, fue muy fuerte, y hubo niños muertos, algunos con los brazos cortados”, declaró a la Afp Yaser Abdalá, empleado de una tienda del centro de Beirut.

Uno de los bombardeos alcanzó Corniche al Mazraa, una de las principales carreteras de la capital.

Los hospitales hicieron llamados urgentes para donar sangre, mientras el ministerio de Sanidad instó a la población a “despejar las calles” para que las ambulancias pudieran llegar hasta los heridos.

Un hombre fue grabado mientras corría hacia un edificio derrumbado en el barrio de Chiyah, gritando: “¡hay gente dentro!”

En las redes sociales circularon imágenes de niños cubiertos de escombros mientras la gente intentaba encontrar a sus padres.

“Tengo un amigo en este edificio, Mahmoud. No sé dónde está. No contesta el teléfono. Tenemos que parar esta guerra, se está volviendo ridícula”, expresó Shaden Fakih, un entrenador de calistenia de 24 años, presente cuando un ataque derribó un edificio en el barrio de Barbour, en el centro de Beirut.

La defensa civil cifró en al menos 254 los asesinados y mil 165 los heridos en Beirut, Baalbek Hermel, Nabathie, el distrito de Aley, Sidón y Neumáticos.

Mil 739 personas han muerto y 5 mil 873 han resultado heridas en Líbano desde el 2 de marzo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja se declaró “indignado por las muertes y la devastación” en Líbano.

Tras una serie de incursiones simultáneas por la tarde en barrios de Beirut, Israel realizó ataques nocturnos. También bombardeó los suburbios del sur de la capital el miércoles por la noche, según los medios estatales.

Israel renovó ayer una orden de evacuación para una zona situada a más de 40 kilómetros dentro del territorio libanés, alegando que “la batalla en Líbano continúa”.

Las fuerzas israelíes atacaron el último puente costero que conectaba la ciudad sureña de Tiro con Beirut. Es el séptimo sobre el río Litani, que divide en dos el sur del Líbano, que Tel Aviv ha alcanzado.

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que “el continuo y brutal bombardeo israelí (…) confirma que Tel Aviv prosigue su agresión y su peligrosa escalada pese a los esfuerzos internacionales por contener las tensiones en la región”, mientras el primer ministro, Nawaf Salam, decretó luto nacional.

Hezbollah calificó los bombardeos de “crímenes de guerra” por impactar en zonas civiles concurridas, incluidos mercados y tiendas, aseveró que los ataques de Tel Aviv sólo reflejan su “frustración” tras su “derrota” en el conflicto en la región y recalcó su “derecho a responder” las agresiones.