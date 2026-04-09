Reportan hidrocarburo en costas de Tamaulipas

El fragmento fue localizado 17 kilómetros en playas al sur de Matamoros.

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Conibio Global reportó el hallazgo de un segundo bloque de hidrocarburo en Playa Bagdad, Tamaulipas, luego de que técnicos comunitarios localizaran una nueva mancha sobre la franja costera durante un recorrido de vigilancia realizado este miércoles.

El nuevo fragmento fue encontrado a 17 kilómetros al sur de Playa Bagdad, en Matamoros, y se suma a un primer residuo detectado hace 48 horas en la misma zona.

De acuerdo con la organización, se trata de un bloque de hidrocarburo temperizado, aparentemente fresco, de aproximadamente 1.20 metros de largo por un metro de ancho y con un peso estimado superior a los 100 kilogramos.

“Este tipo de contaminación representa una seria amenaza para la vida silvestre, los ecosistemas costeros y la salud ambiental del litoral”, señaló Conibio Global en un comunicado, donde advirtió que mantendrá vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos arribazones.

El primer hallazgo había sido localizado durante otro recorrido de monitoreo en Playa Bagdad, este lunes y el fragmento medía alrededor de un metro de largo por 80 centímetros de ancho y pesaba más de 80 kilogramos.

Según la organización, ese primer bloque contenía en su interior un barrote y cuerdas aglomeradas, posiblemente adheridas mientras flotaba en el mar, lo que podría ayudar a determinar su trayectoria o permanencia en el agua.

Tras ese hallazgo, Conibio Global informó que notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realicen las labores de inspección y levantamiento del material.

Hasta ahora, el origen de los residuos no ha sido determinado; sin embargo, la organización aclaró que, pese a que ya suman dos registros en la costa, todavía no existen elementos suficientes para considerar que se trata de un derrame o de un evento de contaminación generalizada en Playa Bagdad.

Aunque todavía no se ha determinado el origen de los residuos localizados en Playa Bagdad, los hallazgos ocurren en medio de las afectaciones por hidrocarburo que se han reportado en distintas zonas del Golfo de México desde marzo pasado.

Organizaciones y autoridades han advertido que las corrientes marinas pueden arrastrar estos materiales hacia las costas de Tamaulipas, por lo que no se descarta una posible relación.