Ante mayor importación de gas, Sheinbaum reitera analizar ‘fracking’ con enfoque sostenible

LA JORNADA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que se requiere analizar la explotación de fuentes “no convencionales” de gas natural mediante fractura hidráulica (fracking), con la condición de que se usen tecnologías que disminuyan el impacto ambiental para disminuir la importación de Estados Unidos. “Sería muy irresponsable” seguir en la misma dirección.

“Si seguimos así, vamos a importar más” de ese país, del cual ya importamos 75 por ciento de ese combustible.

“Necesitamos gas natural en la perspectiva y en el plan que hemos hecho; necesitamos para una parte de la base de la generación eléctrica, que son plantas muy eficientes que funcionan las 24 horas del día.

“¿Qué hacemos con ese 75 por ciento de gas que estamos importando, “frente a una situación como la que hemos vivido recientemente y la que han vivido otras regiones del mundo, donde por razones climáticas puede estar disponible el gas?”, como son heladas donde sube mucho el precio.

Indicó que los estudios que se han hecho no son suficientes por lo que “todavía tendríamos que importar mucho”.

Insistió que continúan en pláticas con “un grupo de expertos mexicanos, -de la UNAM, del Politécnico y otras instancias académicas- de los mejores en agua, en geotermia, en geología, en geofísica, en residuos peligrosos, en reciclamiento de agua”, para que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México.

La próxima semana “vamos a presentar a los expertos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión, porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir: seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa”.

La mandataria rechazó las versiones de que se puso de acuerdo con Larry Fink, presidente de BlackRock, para anunciar el fracking.