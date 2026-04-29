Karol G anuncia nuevas fechas en México por alta demanda

EL UNIVERSAL

Tras filas virtuales kilométricas, fans decepcionados y el reclamo de “abran más fechas”, el “Tropituor” de Karol G sumó un nuevo conciertos en la Ciudad de México.

La noticia se dio a conocer hace apenas unos minutos, justo cuando la preventa de los primeros cuatro shows todavía se realiza. Y es que, ante la alta demanda, tanto Ocesa como la colombiana escucharon las peticiones del público.

La odisea para conseguir boletos y ver a “La Bichota” en su regreso al país arrancó esta tarde, en punto de las 14:00 horas. Las primera preventa registraba más de 90 mil fans formados y otros tantos intentando entrar.

Minutos más tarde, las redes sociales comenzaron a llenarse de quejas, pues aunque aún faltaban muchísimos por ingresar, los boletos ya se habían agotado. Fue entonces cuando se anunciaron dos nuevas fechas: 14 de noviembre y 7 de noviembre para la capital y Monterrey respectivamente.

Sin embargo, el escenario no cambió mucho y tan solo dos horas después ya no había accesos disponibles.

¿Cuándo será el tercer concierto de Karol G en la CDMX?

Hace apenas unos minutos, Ocesa anunció un tercer concierto para la capital, el cuál está programado para el próximo 15 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros.

La preventa arrancará esta misma tarde, en punto de las 18:00 horas y será únicamente para clientes Mastercard.

Hasta el momento estos son los únicos conciertos programados en tierras aztecas; sin embargo, podrían aumentar en las próximas horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en la CDMX?