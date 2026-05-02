En Puebla, en promedio se inician tres carpetas de investigación diarias por homicidio

Erika Méndez

En Puebla, en promedio se inician diariamente tres carpetas de investigación por el delito de homicidio, reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través del informe mensual, destacó que entre enero y diciembre se registraron 326 denuncias, de ellas 149 por homicidio doloso y 177 culposo.

Destaca que, de los homicidios dolosos, 106 con arma de fuego, 16 con arma blanca y 27 con otro elemento.