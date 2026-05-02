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En Puebla, en promedio se inician tres carpetas de investigación diarias por homicidio

By Roberto Desachy / 2 mayo, 2026

Erika Méndez

En Puebla, en promedio se inician diariamente tres carpetas de investigación por el delito de homicidio, reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través del informe mensual, destacó que entre enero y diciembre se registraron 326 denuncias, de ellas 149  por homicidio doloso y 177 culposo.

Destaca que, de los homicidios dolosos, 106 con arma de fuego, 16 con arma blanca y 27 con otro elemento.

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