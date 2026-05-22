Detienen en Huauchinango al hermano del dirigente de Movimiento Ciudadano 

Abelardo Domínguez

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en un inmueble en el centro del municipio, que presuntamente era utilizado como búnker, autolavado y estacionamiento vinculado al dirigente del partido Movimiento Ciudadano y generó la detención de una persona.

De acuerdo con la información oficial, el detenido fue identificado como Gerardo Hernández González, hermano de Zeferino Hernández, actual dirigente regional de dicho partido político.

La detención estaría relacionada con presuntos actos ligados al robo de combustible, conocido como huachicol, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado mayores detalles sobre el caso ni la existencia de otras órdenes de aprehensión.

El operativo se llevó a cabo el jueves 21 de mayo de 2026 y la dentención se realizo a las 16:33 horas, en un inmueble situado en la calle Hidalgo, entre Santos Degollado y Melchor Ocampo, en la colonia Centro de Huauchinango, el cual era utilizado como estacionamiento.

Según el comunicado difundido por la FGR Puebla, el traslado del detenido fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial como parte de los procedimientos ministeriales en curso. La dependencia indicó que continuará con las investigaciones correspondientes.

Hasta el cierre de esta información, ningún integrante de Movimiento Ciudadano en el municipio ha emitido un posicionamiento oficial sobre la detención.

El caso ha generado expectativa en la región debido a la relación del detenido con una figura política local, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre los hechos y las posibles implicaciones legales.