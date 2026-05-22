Coordinación interinstitucional vigilará seguridad durante el partido México-Ghana

Staff/RG

Estarán presentes más de 1,760 elementos de la GN, Seguridad Pública del estado, Policía Municipal, Policía Auxiliar, FGE, Seguridad Privada y Protección Civil.

⁠Se instalarán Centros de Mando Interinstitucional en el Complejo Metropolitano de Seguridad y al interior del estadio con conexión directa al C5i.

En el marco de la Copa Mundial 2026 y con motivo del partido de preparación entre las selecciones de fútbol de México y Ghana, más de mil 760 elementos de los cuerpos de seguridad y de emergencias serán desplegados en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc para garantizar que las y los asistentes disfruten de este encuentro deportivo.

El operativo contempla la participación de 500 elementos de la Guardia Nacional (GN), 336 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, 232 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 150 policías auxiliares, 150 cadetes, 253 integrantes de seguridad privada, Fiscalía General del Estado (FGE), Protección Civil Estatal y personal de los Juzgados de Justicia Cívica.

Para las labores de vigilancia y atención ciudadana, se suman cinco binomios caninos especializados en la detección de sustancias ilícitas y explosivos, cinco binomios equinos, así como siete ambulancias, cinco vehículos blindados, cuatro centros de mando móviles, tres torres de videovigilancia y un helicóptero para dar seguimiento a las labores en tierra.

Además, se instalará un Centro de Mando Interinstitucional en el Complejo Metropolitano de Seguridad y uno más al interior del estadio con conexión directa al C5i, para supervisar y dar seguimiento a las acciones de los cuerpos policiales y de emergencias.

Se le recuerda a las y los asistentes que no estará permitido el ingreso de objetos prohibidos, entre ellos: pirotecnia, envases de vidrio, cinturones con hebilla, sombrillas, bebidas, comida, entre otros. Además, se les exhorta a reportar ante el número de emergencias 9-1-1 cualquier situación que represente un riesgo.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso de impulsar eventos deportivos seguros, fortalecer la sana convivencia y garantizar espacios de esparcimiento en un ambiente de paz y tranquilidad.