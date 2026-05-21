Cerca de 10 mil presuntos delincuentes capturados en el actual sexenio: Armenta

Desde Puebla

Este jueves, en reunión con diversos sectores sociales, como académicos y cúpula empresarial, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó varios resultados en seguridad pública desde el inicio de su administración: 9 mil 742 detenidos, 6mil 828 vehículos recuperados, más de 2.8 millones de litros y 927 contenedores de hidrocarburo rescatados, miles de nuevas cámaras y 150 patrullas en los municipios.

Pero, para el titular del Ejecutivo estatal, proteger las vidas y patrimonios de los poblanos no es un tema “políticamente correcto” ni de moda, sino que desde su toma de protesta –incluso antes de la misma- admitió que combatir con eficacia y sin corrupción a la delincuencia común y organizada es la prioridad, como lo señaló en una de las ocasiones en que entregó patrullas a los municipios: https://desdepuebla.com/2024/12/15/510822/

A principios de enero de este año, Armenta Mier adelantó una inversión histórica de mil 240 mdp en seguridad pública y, en reiteradas ocasiones, ha demandado a todos los presidentes municipales de la entidad aumentar los recursos en este rubro: https://desdepuebla.com/2026/01/22/anuncia-alejandro-armenta-inversion-historica-de-mil-240-mdp-en-seguridad-publica/

Apenas el 26 de enero, la misma presidenta Claudia Sheinbaum –a nivel nacional, en su mañanera – reconoció la disminución en los índices delictivos en la entidad y la coordinación de su administración con el gobierno estatal: https://desdepuebla.com/2026/01/22/claudia-sheinbaum-destaco-indice-delictivo-a-la-baja-en-puebla/

Prueba de ello es que hoy durante la reunión con rectores y empresarios, el gobernador puntualizó una reducción del 2.1 por ciento en 17 delitos de alto impacto, como homicidio doloso, feminicidio, secuestros, trata de personas y diferentes tipos de robo (transportistas, transeúntes, casa habitación, negocios, motocicletas, etc): https://desdepuebla.com/2026/05/21/trabajo-conjunto-ha-permitido-reducir-indices-delictivos-en-el-estado-armenta/

Como lo relatan las crónicas del mencionado encuentro, los asistentes reconocieron el énfasis del gobierno estatal en la seguridad de los poblanos. Pero también se preguntaron si el aumento de delitos en algunos municipios concretos, incluidos algunos de la zona conurbada, estaría relacionado con que no todos los ediles de la entidad siguen sin asumir como prioritario salvaguardar la paz de la gente.