Video: Homicidio doloso, entre los delitos a la baja en Puebla, subrayó Armenta

Desde Puebla

El mandatario estatal, Alejandro Armenta, afirmó que, a 524 días de administración, los índices delictivos han registrado una disminución gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en apego a la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la Segunda Sesión de la Comisión Permanente entre gobierno municipal, sector empresarial, universidades, organismos civiles y sindicatos, el gobernador de Puebla reiteró que existe plena coordinación con el alcalde Pepe Chedraui, al señalar que ambos trabajan de manera conjunta por Puebla y por la atención de las principales demandas ciudadanas.

Además, llamó a no hacer caso a quienes intentan confrontar políticamente a ambos gobiernos.

“No le hagan caso a los comentócratas que luego nos ponen a pelear”, expresó, al enfatizar que la seguridad y la atención ciudadana son prioridades compartidas entre el estado y el municipio.

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que, a 524 días de administración, los índices delictivos han registrado una disminución gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en apego a la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la Segunda Sesión de la Comisión Permanente entre gobierno municipal, sector empresarial, universidades, organismos civiles y sindicatos.

El gobernador de Puebla reiteró plena coordinación con el alcalde Pepe Chedraui, que ambos trabajan de manera conjunta por Puebla en la atención a las principales demandas ciudadanas.