La fueron a tirar a Tlaxcala: Encuentran el cadáver de Blanca Adriana

Desde Puebla

Blanca Adriana, de 37 años, reportada desaparecida desde el 18 de mayo tras acudir a la presunta clínica estética “Detox” en la zona de Santa Cruz Buenavista, en Puebla capital, fue localizada muerta en Atltzayanca, Tlaxcala

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo fue hallado en una zanja en la calle 4 Norte del estado vecino.