Catean inmueble en el centro de Huauchinango

Provoca cierre vial en calle Hidalgo

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue., 21 de mayo de 2026. – Esta mañana, unidades de la policía de Huauchinango, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República realizan un operativo de cateo en un inmueble ubicado en la calle Hidalgo, entre las calles Melchor Ocampo y Santos Degollado, en pleno centro de la ciudad.

Como parte de las acciones, la circulación vehicular y peatonal en la zona fue cerrada de manera preventiva, con afectaciones al tránsito en el primer cuadro de Huauchinango.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el motivo del cateo.

La información continúa en proceso y se espera un comunicado oficial en las próximas horas.