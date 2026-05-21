Severiano de la Rosa continúa impulsando y apoyando a jóvenes deportistas talento de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 21 de Mayo de 2026.- El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, refrendó su compromiso con el impulso al deporte y al talento juvenil del municipio, al brindar un apoyo al joven atleta Orlando Manuel Martínez Zamora, destacado deportista de alto rendimiento que próximamente participará en el estado de Jalisco como parte de los Juegos Nacionales.

Durante la entrega del apoyo económico el edil reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación del joven atleta, quien actualmente se posiciona dentro del Top 6 de las mejores marcas a nivel nacional en la categoría Sub-20, logro que representa orgullo para Amozoc y ejemplo para las nuevas generaciones.

El apoyo otorgado tiene como finalidad contribuir a la adquisición de material deportivo y fortalecer la preparación de Orlando rumbo a esta importante competencia nacional, donde representará con orgullo al municipio de Amozoc.

“En nuestro gobierno seguiremos respaldando a las y los jóvenes talentosos que ponen en alto el nombre de Amozoc a través del deporte, porque creemos firmemente que apoyar a nuestros deportistas es invertir en el futuro de nuestro municipio”, expresó el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero.

Finalmente, refrendó su compromiso de continuar generando acciones que impulsen el desarrollo deportivo y reconozcan el esfuerzo de atletas amozoquenses que destacan a nivel estatal y nacional.