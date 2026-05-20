En Amozoc colocan luminarias nuevas y reparan otras por mayor seguridad.

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 20 de Mayo de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad y mejorar la iluminación en las calles del municipio, el Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, continúa realizando acciones de mantenimiento, reparación y colocación de luminarias en diferentes puntos del municipio.

A través de la Dirección de Infraestructura y del área de Alumbrado Público, se llevan a cabo recorridos nocturnos permanentes para supervisar el funcionamiento de las luminarias, detectar fallas y atender de manera inmediata aquellas zonas que requieren mantenimiento o instalación de nuevas lámparas.

Estas acciones tienen como objetivo brindar mayor tranquilidad y seguridad a las familias de Amozoc, mejorando los espacios públicos y fortaleciendo las medidas de prevención para beneficio de vecinas y vecinos.

¡Tu seguridad es nuestra prioridad!, ha señalado el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, quien mantiene el compromiso de seguir dotando a las distintas áreas operativas de las herramientas necesarias para atender las necesidades de la ciudadanía y construir un municipio con mejores condiciones de bienestar y seguridad.