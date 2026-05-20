En 2027 se establecerá la casa de representación de Puebla en Houston: Armenta

Erika Méndez
En 2027, se establecerá la Casa de Representación de Puebla en Houston, Texas, anunció el gobernador, Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, dijo que se están haciendo las planificaciones, del mismo modo que sucede en España, por la cantidad de poblanos en dicha zona.
Sumado a ello, comentó que la casa de representación en Ciudad de México ya estará a cargo de la secretaría de Gobernación.
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