Ayuntamiento de Puebla explica acuerdo contractual de 24% en prestaciones directas y 4% de incremento al salario para personal de limpia

Desde Puebla

Con el objetivo de garantizar los derechos laborales de personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) el Gobierno de la Ciudad reitera su respeto a la actividad sindical y privilegiará el diálogo en todo momento.

En este sentido, informa que en la revisión contractual se logró un acuerdo del incremento directo a las prestaciones extrasalariales de las trabajadoras y trabajadores del 24%, para este sector laboral.

Lo que consiste en los siguientes beneficios:

• Ayuda de útiles 55.5%

• Vales de despensa 25%

• Bonos 10.3%

• Día de las Madres y Día del Padre 12.5%

• Apoyo a la economía familiar 71.4%

• 3 Bonos 25.5%

De la misma manera, se mantienen las reuniones correspondientes con el personal de limpia de los distintos grupos, sin distinción alguna, para dar una solución viable a lo que compete al Organismo, respetuosos de su autonomía y libertad sindical.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad garantiza el servicio de limpia en la capital poblana, sin causar afectaciones a poblanas, poblanos y visitantes.