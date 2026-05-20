Video: Naranjitas se manifestaron en el palacio municipal 

María Tenahua

Este miércoles, naranjitas del sindicato Flores Magón, se manifestaron fuera del palacio municipal, para exigir un diálogo con el presidente Pepe Chedraui.

Señalaron que el aumento del cuatro por ciento al salario no es suficiente.

En ese sentido, refutaron que Salvador Pérez, del sindicato “Ignacio Zaragoza”, no las representa jurídicamente y, al ser un sindicato diferente, buscan diálogo con las autoridades municipales, para negociar un aumento diferente.

En entrevista por separado, el coordinador del Organismo Operador de Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, aseguró que este dígito fue de acuerdo a la inflación nacional.

“Nosotros partimos de la inflación nacional, que cerró el año pasado en 3.7% y, por eso, se les da el 4% más el 24% en bonos”, enfatizó.