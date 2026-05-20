Niega Semarnat autorización a proyecto en Mahahual

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La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó que la dependencia no otorgará la autorización ambiental solicitada por la empresa Royal Caribbean para el megaproyecto turístico “Perfect Day”, que pretendía construir en Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

“Me permito informar que no se va a aprobar el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean”, indicó este martes en rueda de prensa.

“Sabemos que la empresa está buscando desistirse del proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”.

El proyecto ha sido fuertemente cuestionado por habitantes de la localidad y por organizaciones ambientalistas durante los últimos días.

“En Mahahual, un pueblo que no supera los 3 mil habitantes, Royal Caribbean pretende recibir a más de 21 mil turistas diarios. Esto implica una presión ambiental desproporcionada sobre ecosistemas costeros altamente frágiles que además enfrentan los impactos severos del cambio climático”, advirtió Greenpeace desde inicios de año.

Royal Caribbean tenía previsto que el megaparque –que contaría con más de 30 toboganes, una piscina de más de 9 mil metros cuadrados y 24 bares, entre otras cosas– iniciara operaciones en 2027.

La empresa había iniciado ya obras en la zona, que fueron clausuradas por la Profepa el 30 de enero, luego de que inspectores de la dependencia constatarán que no se contaba con autorización de impacto ambiental.

Asimismo, que documentaran actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición.

La superficie afectada, apuntó entonces la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), fue de 17 mil 115 metros cuadrados.